На акціях через Навального затримали майже 2 тисячі людей

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У Росії 21 квітня відбулися протести на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Під час них силовики затримали 1 784 людей.

Джерело:

"ОВД-Инфо"

Найбільше демонстрантів затримали у Санкт-Петербурзі. Тягнучи їх в автозаки силовики використовували електрошокери.

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Загалом правоохоронці затримували протестувальників у 97 містах.

Де найбільше затриманих

  • Санкт-Петербург – 805 затриманих людей;
  • Уфа – 119;
  • Казань – 66;
  • Барнаул – 58;
  • Сочі – 53;
  • Воронеж – 53;
  • Кемерово – 36;
  • Москва – 29.

У Санкт-Петербурзі щонайменше 84 затриманих залишили на ніч у відділках поліції. За даними видання, до багатьох з них не впускають адвокатів. Крім того, у людей відібрали мобільні телефони.

Зверніть увагу! Протести відбулися у низці міст Росії. На них помітили маму опозиціонера та дружину Юлію Навальну. Крім того, висловити підтримку політику прийшли  російські репери Oxxxymiron, Face та Владі. 

Чому у Росії відбуваються протести

  • Люди вийшли на вулиці, аби привернути увагу до стану здоров'я ув'язненого Навального. У колонії політик захворів, однак лікаря до нього не впускають. Через це опозиціонер оголосив голодування.
  • 7 квітня лікарка активіста повідомила, що той – у критичному стані. Через низьку кількість калію у крові в Навального може зупинитися серце.