А далі буде Ocean Plaza: на користь України стягнули акції банку російського олігарха

За російські воєнні злочини вже платять олігархи агресорів. Вищий антикорупційний суд стягнув на користь України 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера, який є власником футбольного клубу ЦСК.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що Україна вже конфісковує гроші олігархів Кремля.

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"Сьогодні ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PIN банку Євгена Гінера. Усе в рамках закону "Про санкції" та загальноприйнятих уявлень людства про справедливість. Далі буде Ocean Plaza. Росіяни несуть і нестимуть відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!", – наголосив Арахамія.

Що відомо про Гінера

ВАКС ухвалив рішення 27 лютого. Проти Гінера, який є президентом російського футбольного клубу ЦСКА, позов подало Міністерство юстиції. Нещодавно у PIN банку Держбюро розслідувань провело обшуки, оскільки вже під час повномасштабної війни установа отримала від держави понад 1,6 мільярда гривень на рефінансування.

На Гінера наклали санкції 19 жовтня 2022 року. Вони мають діяти 10 років. Попри це олігарх володіє компанією VS Energy, якій належать кілька українських обленерго й займають 10% енергетичного ринку.

Чому Арахамія згадав про Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza у Києві частково контролює підсанкційний російський олігарх Аркадій Ротенберг, який належить до найближчого оточення Владіміра Путіна. Співвласник Василь Хмельницький пообіцяв, що після перезапуску у листопаді 2022 року ТРЦ віддаватиме у бюджет України дві третини доходу, які належали Ротенбергу.

Проте Ocean Plaza так і не принесла Україні жодних доходів. ТРЦ можна конфіскувати через санкційний механізм, але цього досі не зробили.

У Радіо Свобода розповіли, що з прибутків від Ocean Plaza, у період з 2014 по 2022 рік, на рахунки підконтрольних Ротенбергу компаній надійшло понад 2,6 мільярда гривень. Олігарх використав їх, щоб придбати акції Тульского та Ульяновського оборонних заводів. У цих підприємств оборони робило міністерство оборони окупантів.