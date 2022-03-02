Акції "Сбербанку" на Лондонській біржі стали безкоштовними. Хотіли встати з колін, а провалилися прямо у пекло.

Про це повідомило у своєму телеграмі Міністерство цифрової трансформації України.

Станом на 2 березня ціна акцій російського "Сбербанку" на Лондонській біржі опустилася до 0,02$. Це підтверджують дані біржі.

Економіка Росії продовжує відчувати наслідки вторгнення країни на землі України. Сьогодні стало відомо, що російський "Сбербанк" повідомив про те, що йде з європейського ринку.

Читайте також: Вільне падіння: "Роснефть" йде тією ж дорогою, що Сбербанк

У найбільшій кредитній установі держави-агресорки зазначили, що дочірні структури банку в Європі зіткнулися з аномальним відпливом грошей та загрозою безпеці співробітників.

Додамо, що 1 березня санкції проти "Сбербанку" запровадила Велика Британія.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!