У Єгипті у Червоному морі акула з'їла російського туриста. Сталося це в місті Хургада. Та, можливо, в цій ситуації "не все так однозначно було".

Так саркастично 24 Каналу прокоментував інцидент в Єгипті політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що, можливо, на цю ситуацію "треба було подивитися збалансовано".

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"Може це росіянин напав на акулу насправді. Може, це акула насправді не хотіла нападати на росіянина". Звичайно, це все сарказм, але аноді, на превеликий жаль, журналісти, особливо західні, своєю претензійністю уподібнюються таким підходам", – наголосив політолог.

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"Треба відпочивати там, де русскій мір"

Валентин Гладких зазначив, що його бентежить те, чому росіяни ще досі мають можливість опинятися на курортах.

"У них прекрасні є курорти – море Лаптєвих, Охотське море", – сказав Гладких.

Мовляв, там окупантам і треба "насолоджуватися життям". Там, де "русскій мір", а не пнутися в країни, де абсолютна чужа та ворожа культура.

Де навіть акули на них нападають. Все, не треба. Треба там, де їм комфортно. Там, де можна пити березовий сік і "Містер сідр",

– додав політолог.

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