Голову і руку знайшли всередині акули: подробиці загибелі росіянина в Єгипті
Джерело:Bild
Німецька преса опублікувала деталі інциденту в Єгипті, в ході якого акула з'їла росіянина. За даними ЗМІ, частини тіла 23-річного росіянина знайшли тільки після розрізання акули.
Росіянина звали Владімір Попов. Разом із батьком пів року тому він переїхав з Архангельської області до Єгипту.
Зверніть увагу Продовжуємо радіти: психолог пояснив, чому втішатися з "вечері акули" – це нормально
Рятувальники намагалися врятувати, але не змогли
Рятувальники розповіли журналістам, що одразу ж, як почули крики про допомогу – рушили до росіянина, однак все трапилося надзвичайно швидко. Поруч була дівчина загиблого, то рятувальники кинулися забирати її.
Коли я підплив до людини, вода була вся в крові. Потім я побачив, що в нього більше не має руки. А потім з'явилася акула. Я зрозумів, що його вже не врятувати. У воді поряд була жінка. Вона не рухалася, була в повному шоці. Я зміг витягнути її з води та доставити на берег, потім одразу ж поплив назад до чоловіка,
– розповів рятувальник.
Потім кілька частин тіла росіянина рятувальники виловили у воді, а пізніше спіймали і саму акулу. Після того, як її розпороли, всередині знайшли голову і руку.
Акула з'їла росіянина на курорті в Єгипті
- В курортному місті Хургада, що в Єгипті, стався трагічний інцидент за участі росіянина. На нього напала акула.
- Це все трапилося за 30 метрів від берега на очах у його батька.
- Цей інцидент викликав хвилю мемів в українському сегменті Інтернету, через що спалахнули дискусії – мовляв, чи це нормально сміятися з трагедії. Серед тих, хто різко виступав проти мемів про росіянина та акулу, є скандальний ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович.
- Водночас військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, що така реакція українців є абсолютно нормальною, адже росіяни знищують нашу країну. Якщо навіть з 2014 року ми намагалися шукати шлях до миру, то зараз очевидно тільки одне – ворога потрібно знищувати. Козінчук підкреслив, що якби така трагедія трапилася з, наприклад, ірландцем – то в Україні б ніхто не радів, а радше люди висловлювали співчуття. Це все, тому що не ми ненормальні, а наш ворог, який чинить геноцид українців.