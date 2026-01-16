В акваторію Каспійського моря виведено 3 носії ракет "Калібр": який сумарний залп
- Росія могла вивести у Каспійське море ракетоносії.
- Загальний боєзапас може становити до 24-х крилатих ракет "Калібр", за даними моніторів.
Монітори стверджують, що Росія вивела у Каспійське море 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп перевищує 20 ракет.
Про це пише 24 Канал з посиланням на monitor.
Який загальний залп цих ракетоносіїв?
Моніторинговий ресурс повідомив 16 січня, що Росія вивела у Каспійське море ракетоносії. Відомо, що їх налічується три.
Загалом їхній боєзапас може становити до 24-х крилатих типу "Калібр", зазначає монітор.
Нагадаємо, що увечері 16 січня Росія кілька разів підіймала у небо МіГ-31К. Через це по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу.
