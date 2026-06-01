"Алабуга" сама себе видала․ Як Росія ховала військовий рекрутинг молоді?

Десятки, а подекуди й сотні, "Шахедів" летять на Україну щоденно. За кожним таким дроном є не лише завод. Окрім деталей з Китаю, США, Німеччини, Швейцарії, Великої Британії та Японії, є ще й люди, які ці дрони складають.

Тут і починається історія військового рекрутингу. Але вона не менш шокова, ніж історія про західний чип у російському "Шахеді". На жаль, "участь" наших партнерів не закінчується виключно деталями у ворожих дронах.

Ця стаття – про те, як молодь готують до участі у війні, і про те, як Росія використовує західні платформи для військового рекрутингу. Хоч у цьому процесі, західний світ, здається, взяв за основу ідею буддійської мудрості трьох мавп: "не бачу, не чую, мовчу". Хоча сенс цієї мудрості був зовсім іншим…

Матеріал підготовлено на основі доказового архіву Alabuga Evidence Archive.

Хитра схема, яку провернула Росія

На офіційному сайті "Алабуга Політех" можна побачити, на перший погляд, звичайний навчальний заклад – усміхнені підлітки у фірмових футболках. Двадцять одна "мирна" спеціальність: робототехніка, зварювання, економіка, педагогіка, хімія. Обіцянка диплома державного зразка. Зарплата – 50 тисяч рублів. Ні слова про армію чи війну. Саме цю сторінку бачать батьки, коли шукають синові пристойне училище.



Сайт "Алабуга Політех" / Скриншот 24 Каналу

На цій публічній сторінці немає головного: слова "Герань", згадок про інші дрони, службу у бригадах безпілотних систем, пропозицій працювати з ударною зброєю.

Водночас на тому ж сайті була й інша сторінка. Чи то російська недбалість, чи абсолютна байдужість, але вони зробили фатальну помилку, яка їх і викрила.

Річ у тім, що "Алабуга Політех" використовує образ "навчального закладу", про який ми розповіли вище. І це – ідеальне прикриття. Завдяки цьому сайт можна рекламувати на західних платформах і не ризикувати тим, що його заблокують.

Формально спіймати росіян на гарячому майже неможливо, бо головна сторінка чиста: там ні слова про дрони. Але на цьому ж домені ми виявили іншу сторінку, яка займалася саме військовим рекрутингом.

Росіяни могли винести військовий рекрутинг на окремий сайт. Тоді "Алабуга Політех" могла б і далі виглядати як звичайний навчальний заклад. Але вони цього не зробили.

Сторінку з рекрутингом на "Герані" розмістили на тому самому домені, де працював публічний сайт коледжу. На головній сторінці – освіта. За прямим рекламним посиланням – військова кафедра, строкова служба, 305 тисяч рублів і робота з ударними дронами.



Як росіяни використали один домен для різного призначення / Скриншот 24 Каналу

Це і є ключовий доказ. Проблема в тому, що західні платформи дивилися лише на фасад. А військовий рекрутинг був поруч – на тому самому сайті, тільки за іншим входом.

Отже:

polytech.alabuga.ru/ – "білий" навчальний заклад.

polytech.alabuga.ru/voenkafedra/ – військовий рекрутинг молоді.

Це два різні світи, які не мали б перетнутися. Але вони перетнулися. І саме так "Алабуга" сама себе видала.



Сайт рекруту молоді / Скриншот 24 Каналу

Ідеальне прикриття, яке працює

Це справді ідеальна схема, яка почала працювати з 2022 року і працює й донині. Якщо формально це "коледж", його можна рекламувати. Звісно, "Алабугу Політех" ніхто досі не включив в санкційний список. Саме про це пише проєкт Alabuga Evidence Archive.

Територія російської "Алабуги" за рік збільшилася на 340 гектарів. А це означає, що їм і далі будуть потрібні "студенти". Тобто військовий рекрутинг під прикриттям навчання продовжиться на західних платформах. І питання часу, коли ми знову побачимо на платформах наших "демократичних партнерів" нову "демократичну рекламу" старого "демократичного навчального закладу" "Алабуга Політех".

Убивча для України бездіяльність

Мета проєкту Alabuga Evidence Archive – донести цю ситуацію до тих, хто може ухвалити рішення і додати "Алабугу Політех" до санкційного списку. Цю "сіру зону", якою так безсоромно користуються росіяни, потрібно залатати.

Якщо цього не робити, завтра на тих самих платформах, як YouTube чи Twitch, знову з'явиться реклама "перспективного навчального закладу".

А за цією рекламою знову може стояти дрон, який летітиме по Україні.

Це доказ того, як Росія ховає війну за мовою освіти, кар'єри й можливостей. А також доказ того, що західним платформам і санкційним органам треба дивитися не лише на вивіску, а й на те, куди ведуть рекламні посилання.