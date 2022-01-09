В Албанії штурмували офіс головної опозиційної партії: поліція розігнала людей
Джерело:The Guardian
В Албанії стались зіткнення між опозиціонерами та правоохоронцями. Люди на чолі з екскерівником Демократичної партії штурмували офіс політсили. На заваді цьому стали правоохоронці.
Причиною спроби захоплення штабу стало внутрішня сварка у керівництві Демократичної партії. Люди використали інструменти та арматуру, аби увірватись до будівлі.
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Поліція затримала понад 20 осіб
Співробітники партії використали проти нападників сльозогінний газ. Згодом на місце конфлікту прибула поліція: правоохоронці затримали 25 учасників штурму та ще 8 працівників політсили.
Легкі поранення отримали двоє людей
Неважкі травми отримали двоє осіб – один поліцейський та один цивільний. прокуратура проводить розслідування інциденту.
Сам Беріша наголосив, що події біля штабу – лише "початок революції, яка має скинути наркоуряд".
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Що відомо про конфлікт в Демократичній партії Албанії:
- Салі Беріша намагається усунути від керівництва партії Лулзима Башу.
- Беріша називає Башу "заручником прем'єра Еді Рами".
- У Демократичній партії заявили, що події 9 січня остаточно ізолюють Берішу від політсили.
- 77-річний Беріша був прем'єром Албанії 2005 по 2013 рік і президентом у 1992– 1997 роках.
- Він був переобраний депутатом від Демократичної партії на парламентських виборах у квітні 2021 року.
- Беріша перебуває під санкціями США.
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