На морі в Албанії українка загинула під час порятунку дитини

В Албанії на морі загинула 43-річна українка. Вона намагалася врятувати свою дочку від небезпеки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівського ліцею №94. Там навчається дитина загиблої жінки.

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Чому загинула українка на курорті в Албанії?

Українка Оксана Держило-Сухораб разом з двома доньками відпочивала в албанському місті Вльорі. Місцеве видання пише, що родина пішла купатися в море, коли це було небезпечно. У якийсь момент донька пані Оксани почала тонути, тож жінка почала її рятувати. Однак небезпека була серйозна, жінка не змогла витягти дитину з води та загинула сама.

Повідомляється, що пані Оксана з доньками відпочивали на приватному пляжі, де не було берегової охорони. З води їх витягували інші відпочивальники.

Очевидці розповіли, що швидка допомога приїхала за пів години через затори в районі Лунгомаре. Українку доставили до лікарні Вльори вже без ознак життя, а її старша донька потрапила до реанімації, її стан важкий.

У навчальному закладі розповіли, що на морі постраждала родина їхньої учениці Єви Сухораб.

Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України,

– поділилися в ліцеї.

Також в закладі освіти говорять, що на повернення тіла пані Оксани до України потрібні значні кошти, тож сім'я потребує допомоги. Небайдужі люди можуть долучатися до збору коштів. Допомогти може навіть найменший внесок.

Нагадаємо, у червні в Ізраїлі загинули п'ятеро українців. Вони перебували в епіцентрі удару з боку Ірану в місті Бат-Ям. Вдалося встановити особи жертв – серед них українка Марія Пешкурова, її 7-річна донька та інші члени родини.