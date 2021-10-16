В Албанії знайшли мертвими 4 російських туристів у готелі

У готелі в Албанії знайшли тіла чотирьох осіб. Загиблими виявилися туристи з Росії.

Двох чоловіків та двох жінок виявили мертвими в сауні. Інцидент стався в селищі Керрет, що поблизу узбережжя Адріатичного моря.

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Російських туристів знайшли мертвими в Албанії

В поліції Албанії заявили, що інцидент трапився ввечері 15 жовтня. Четверо осіб, імовірно, задихнулися під час перебування в сауні.

Наразі правоохоронці не називають імена загиблих. Відомо, що це були громадяни Росії, які приїхали на кілька днів у відпустку. У офіційній заяві мовиться, що росіянам було 31, 37, 58 і 60 років.

ABC News Albania повідомило, що відсутність туристів помітили їхні знайомі, які разом з ними відпочивали в Албанії.

Поліція наразі розслідує всі деталі справи. Також про інцидент вже проінформували посольство Росії в Тирані.

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