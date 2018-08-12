Альбом Нікі Мінаж з провокативним фото встановив музичний рекорд: деталі

Американська співачка Нікі Мінаж підкорює всі хітпаради новим альбомом "Queen". Та це не все, чим вже відзначилась новинка: артистка стала першою жінкою-репером, чий альбом потрапив на перше місце продажів через iTunes в 62 країнах світу.

Як відомо, випуск четвертого студійного альбому Нікі Мінаж був одним із найбільш заплутаних. Прихильники артистки не знали, коли саме зможуть насолодитись новими треками запальної співачки, адже терміни релізу змінювались кілька разів.

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Так, нещодавно Нікі Мінаж анонсувала, що платівка "Queen" поступить у продажі 17 серпня 2018 року. Однак попри всі прогнози та реклами альбом презентували 10 серпня.

В інтерв'ю сама Нікі Мінаж заявила, що створила хіп-хоп альбом, "який ніколи не забудуть". Слова артистки справдились. Упродовж дня "Queen" побив музичні рекорди: пісні Нікі Мінаж опинились на головних сходинках хіт-парадів, а альбом потрапив на перше місце продажів через iTunes в 62 країнах світу.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 10 Сер 2018 р. о 1:32 PDT

До слова, альбом "Queen" Нікі Мінаж був одним з найочікуваніших новинок для меломанів. До нього ввійшли 19 композицій, записаних в дуеті з Емінемом, Аріаною Гранде, The Weeknd та іншими популярними виконавцями. Обкладинку платівки прикрасило провокативне фото Нікі Мінаж в образі сексапільної Клеопатри.