В Алчевську ППО загарбників "перехопила" саму себе: відео фатального пуску

Інколи техніка окупантів дає значний збій. І тоді ракети, запущені російськими військовими, б'ють по них же самих.

Такий "нещасний випадок" зафіксували в окупованому Алчевську. Там одна з ракет системи ППО, яка була випущена, здійснила "перехоплення" самої себе – через декілька секунд після старту різко розвернулася і полетіла у зворотній бік.

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Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск. Чи було при цьому знищено або пошкоджено техніку окупантів, і чи є серед постраждалих вороги України – поки невідомо.

Відео невдалого старту російської ракети ППО, яка вдарила по своїх

На деяких відео з місця події згодом видно чималу площу пожежі – горить трава там, де впала ракета. Голос за кадром каже, що це палає вулиця Сарматська в Алчевську. Це вулиця на східній околиці міста.

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Коли ракети "важчі за повітря"

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли російські ракети неадекватно поводяться після старту.

19 червня з цього з Алчевська російські окупанти вирішили завдати ракетних ударів "Точкою У". Однак перша ракета одразу після старту вибухнула в небі над містом, розвалившись на частини. Після цього був одразу запуск другої ракети. Били з них в бік Сєвєродонецька або Лисичанська, де зараз тривають важкі бої.

Варто відзначити, що в Сєвєродонецьку вже майже не залишилося позицій, за які можуть триматися українські військові. Інфраструктура міста зруйнована вщент. 90% будинків повністю або частково зруйновані. Відтак ЗСУ будуть відходити на нові позиції та укріпленні райони, щоб уникнути масових жертв серед захисників України. Вже звідти вони повноцінно будуть вести бойові дії та завдавати окупантам втрат.

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За декілька днів після цього, 22 червня, в соцмережах було опубліковано пуск ракети "Іскандер", яку російські військові намагалися запустити з Бєлгорода по Україні. Однак ракета вибухнула в повітрі за декілька секунд після старту.

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