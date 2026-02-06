У Москві стріляли у генерала російської армії Алексєєва: що про нього відомо

На генерал-лейтенанта міноборони Росії Владіміра Алексєєва відбувся замах у Москві. У нього кілька разів вистрілили у біля виходу з його будинку.

Стрілець переховується. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про Алексєєва?

Внаслідок нападу він отримав численні поранення на був негайно госпіталізований, наразі перебуває у важкому стані.

Російська поліція вже відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї. Нападника ще шукають.

Зазначимо, що українська сторона поки ніяк не коментувала замах і не натякала на свою причетність. Напад може бути внутрішніми суперечками у колі російських еліт.

Владімір Алексєєв обіймає посаду першого представника замначальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Саме він під час повстання "вагнерівців" у 2023 році звертався до них із закликом прийти до тями, він також вів переговори з Євгеном Пригожиним.

З 2014 року саме Алексєєв віддавав накази про ліквідацію польових командирів "ЛДНР", зокрема Мозгового, та ЧВК "Вагнер".

Алексєєв народився в Україні, у Вінницькій області, однак служить Росії. Зокрема він працює над розвідкою об'єктів для ударів в Україні, тобто в тому числі цивільних і енергетичних об'єктів. Також у його роботу входила легалізація російської присутності в Україні, зокрема, організація псевдореферендумів.

Він також був причетний до масових вбивств у Сирії, за що був нагороджений званням "Героя Росії", втручанні у президентські вибори у США у 2016 році, кібератак на Національний комітет Демократичної партії США, інформаційних заходів по дискредитації виборчої системи США. Проти Алексєєва введені санкції як США, так і ЄС. Останні – у звязку із застосуванням хімічної зброї "Новачок" у Солсбері у 2018 році.

Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?