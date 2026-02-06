У Москві стріляли у генерала російської армії Алексєєва: що про нього відомо
- На генерал-лейтенанта Владіміра Алексєєва в Москві вчинили замах, він отримав численні поранення і перебуває у важкому стані.
- Алексєєв, відомий своєю участю у військових операціях та втручанні у міжнародні справи, перебуває під санкціями США і ЄС.
На генерал-лейтенанта міноборони Росії Владіміра Алексєєва відбувся замах у Москві. У нього кілька разів вистрілили у біля виходу з його будинку.
Стрілець переховується. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо про Алексєєва?
Внаслідок нападу він отримав численні поранення на був негайно госпіталізований, наразі перебуває у важкому стані.
Російська поліція вже відкрила кримінальне провадження на статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї. Нападника ще шукають.
Зазначимо, що українська сторона поки ніяк не коментувала замах і не натякала на свою причетність. Напад може бути внутрішніми суперечками у колі російських еліт.
Владімір Алексєєв обіймає посаду першого представника замначальника ГРУ Генштабу ЗС РФ. Саме він під час повстання "вагнерівців" у 2023 році звертався до них із закликом прийти до тями, він також вів переговори з Євгеном Пригожиним.
З 2014 року саме Алексєєв віддавав накази про ліквідацію польових командирів "ЛДНР", зокрема Мозгового, та ЧВК "Вагнер".
Алексєєв народився в Україні, у Вінницькій області, однак служить Росії. Зокрема він працює над розвідкою об'єктів для ударів в Україні, тобто в тому числі цивільних і енергетичних об'єктів. Також у його роботу входила легалізація російської присутності в Україні, зокрема, організація псевдореферендумів.
Він також був причетний до масових вбивств у Сирії, за що був нагороджений званням "Героя Росії", втручанні у президентські вибори у США у 2016 році, кібератак на Національний комітет Демократичної партії США, інформаційних заходів по дискредитації виборчої системи США. Проти Алексєєва введені санкції як США, так і ЄС. Останні – у звязку із застосуванням хімічної зброї "Новачок" у Солсбері у 2018 році.
Які ще напади на російських воєнних злочинців відбувалися нещодавно?
Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова. У ГУР 3 лютого повідомили, що його тіло виявили на одній з позицій російських військ. У листуваннях він із гордістю згадував, що його ім’я фігурує в українських списках воєнних злочинців.
У Москві 22 грудня 2025 року підірвали автомобіль генерала міноборони Фаніла Сарварова на парковці, в результаті чого той загинув.
У серпні 2025 року загинув капітан третього рангу Олександр Половков, однак російська сторона тривалий час приховувала його смерть, про неї стало відомо 15 грудня 2025 року.
Російський офіцер загинув під час операції ГУР у Темрюцькій затоці Азовського моря неподалік Криму. Тоді дронами було завдано ударів по ракетному кораблю "Буян-Б", який є носієм ракет "Калібр", якими Росія періодично б'є по Україні.