Нобелівську лауреатку Алексієвич запідозрили у спробі пронести бомбу в літак

Нобелівську лауреатку запідозрили в спробі пронести бомбу в літак з Берліна до Вроцлава. Через це білоруська письменниця Світлана Алексієвич ввечері 14 липня не потрапила на рейс.

Про інцидент повідомив фонд Ольги Токарчук – польської письменниці та нобелівської лауреатки, з посиланням на власне Світлану Алексієвич. Вона планувала вилетіти до Вроцлава, щоб взяти участь в заході "Протест Алексієвич і Токарчук", проте в аеропорту Берліна її багаж забрали для додаткової перевірки.

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Деталі інциденту з Алексієвич

Співробітник аеропорту, перевіряючи сумку Алексієвич, раптом різко відкинув її, а згодом письменницю попросили почекати поліцію. Приблизно через пів години письменниці сказали, що в її сумці, ймовірно – бомба.

Працівниця поліції вказала на мою сумку і заявила, що там бомба! Я сказала, що вони, мабуть, божевільні,

– розповіла Алексієвич.

На її думку, співробітники аеропорту подумали, що бомбою є зарядний пристрій. Багаж письменниці віддали ще на одну перевірку, вона показала, що в сумці нема нічого підозрілого. Проте Світлана Алексієвич запізнилася на свій літак і їй довелося їхати до Вроцлава на авто, яке за нею відправили організатори заходу "Протест Алексієвич і Токарчук".

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Що відомо про Світлану Алексієвич