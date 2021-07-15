Нобелівську лауреатку Алексієвич запідозрили у спробі пронести бомбу в літак
Джерело:Meduza
Нобелівську лауреатку запідозрили в спробі пронести бомбу в літак з Берліна до Вроцлава. Через це білоруська письменниця Світлана Алексієвич ввечері 14 липня не потрапила на рейс.
Про інцидент повідомив фонд Ольги Токарчук – польської письменниці та нобелівської лауреатки, з посиланням на власне Світлану Алексієвич. Вона планувала вилетіти до Вроцлава, щоб взяти участь в заході "Протест Алексієвич і Токарчук", проте в аеропорту Берліна її багаж забрали для додаткової перевірки.
До теми Не дають навіть помитись, – дружина затриманого білоруського журналіста – Голос Америки
Деталі інциденту з Алексієвич
Співробітник аеропорту, перевіряючи сумку Алексієвич, раптом різко відкинув її, а згодом письменницю попросили почекати поліцію. Приблизно через пів години письменниці сказали, що в її сумці, ймовірно – бомба.
Працівниця поліції вказала на мою сумку і заявила, що там бомба! Я сказала, що вони, мабуть, божевільні,
– розповіла Алексієвич.
На її думку, співробітники аеропорту подумали, що бомбою є зарядний пристрій. Багаж письменниці віддали ще на одну перевірку, вона показала, що в сумці нема нічого підозрілого. Проте Світлана Алексієвич запізнилася на свій літак і їй довелося їхати до Вроцлава на авто, яке за нею відправили організатори заходу "Протест Алексієвич і Токарчук".
Зверніть увагу Не впадайте у відчай, – нобелівська лауреатка Алексієвич підтримала білорусів
Що відомо про Світлану Алексієвич
- Світлана Алексієвич є авторкою низки відомих книг, "Чорнобильської молитви", яка лягла в основу серіалу "Чорнобиль" від HBO, зокрема.
- Письменниця засуджує російську агресію в Україні та має українське коріння.
- У 2015 році вона стала лауреаткою Нобелівської премії.
- 28 вересня письменниця виїхала з Білорусі до Німеччини з міркувань безпеки. Раніше її хотіли арештувати як учасницю Координаційної ради.