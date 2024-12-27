У Києві з алеї міст-героїв демонтували назви Москви, Мінська та Новоросійська

Музей війни 27 грудня демонтував з алеї міст-героїв літери, якими викладено назви Москви, Мінська та Новоросійська. А також зображення радянської медалі "Золота зірка".

Раніше музей ініціював обстеження бронзових рельєфів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Дивіться також Булгаков, Чайковський та інші: у Києві хочуть демонтувати пам'ятники, пов'язані з культурою СРСР

Чому назви міст вирішили демонтувати

За даними музею, фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження та сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів". Вони обґрунтували необхідність їхнього демонтажу та проведення реставрації.

Разом з реновацією музейного простору, відбулося і переосмислення одного з основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму,

– кажуть у музеї.

Демонтаж назв міст з алеї міст-героїв у Києві / фото Музею війни

Там зазначають, що термін "Місто-Герой" у Радянському Союзі ввели 8 травня 1965 року. Проте не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння цього звання.

У музеї також додають, що відзначення міст мали хаотичний характер та використовувалися суто з ідеологічною метою.