"Це плювок": родичі захисників Кременчука обурені негідним виглядом Алеї пам'яті

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російська армія здійснила теракт проти військовополонених в Оленівці. Загинуло багато захисників України. Місцева влада Кременчука висловила ініціативу створити Алею пам'яті вбитим полоненим. Однак їхні рідні обурені результатом.

Мати страченого в Оленівці Ярослава Отрока Оксана Онопа розповіла 24 Каналу, що родичі загиблих обрали чудове місце у Кременчуку для вшанування пам'яті наших героїв, а саме місцевий парк. Однак управління міста запропонувало інший проєкт, там пообіцяли, що оберуть хороше розташування для Алеї пам'яті та забезпечать постійний догляд за територією.

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Алея пам'яті має неприпустимий вигляд

Оксана Онопа зазначила, що місцева влада показала гарний проєкт і запевнила, що місце вшанування пам'яті українських захисників буде виглядати належно.

Як мала виглядати Алея пам'яті у Кременчуку/Фото

"Нам показували красиву картинку, казали, що там буде все облаштовано: з освітленням, чисто та прибрано. Обіцяли, що патрулюватиме поліція", – сказала мати страченого в Оленівці.

Вона наголосила, що з травня 2024 року не було жодних робіт для створення місця пам'яті. Рідні загиблих в Оленівці звертались до місцевої влади, проте їх там запевняли, що за деякий час роботи розпочнуться й алея буде готова до відкриття.

Нам повідомили, що завтра (10 серпня – 24 Канал) буде відкриття. Ми пішли дивитись і були глибоко обурені. Це плювок у душу батьків, дружин та всіх рідних. Це неповага до захисників,

– підкреслила Оксана Онопа.

Як зараз виглядає Алея пам'яті/Фото

Офіційне звернення до міського голови Кременчука

Мати загиблого Ярослава Отрока звернулась до громадської організації "Спільнота Оленівки" за допомогою. Організація направила офіційне звернення до міського голови щодо впорядкування Алеї пам'яті. За її словами, влада міста після цього влаштувала прибирання території. Попри все, це місце, однозначно, не відповідає проєкту, який показували рідним загиблих героїв.

Нам обіцяли, що на фото військових буде QR-код, де кожна людина зможе, відсканувавши його, бачити інформацію про наших хлопців та їхню історію, але вони не працюють,

– сказала вона.

Скільки коштів було витрачено на проєкт

Мати страченого в Оленівці наголосила, що із міського бюджету мало бути виділено 1,5 мільйона гривень на будівництво Алеї пам'яті, однак з офіційних джерел відомо, що цей проєкт коштує 2,5 мільйона.

1,5 мільйона виділили на банери. На відеоспостереження, флагштоки та облаштування ще 1 мільйон. Це були офіційні дані в пресі, проте ми цього не побачили. Для нас це був шок,

– зауважила Оксана Онопа.

Вона додала, що розташування алеї у дуже віддаленому куточку міста, де майже немає людей.