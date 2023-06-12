"Алігатору" обрізали крила: ЗСУ збили дорогий ворожий гелікоптер

Наші воїни продовжують знищувати ворожу техніку та завдавати противнику втрат у війні проти України. Українські захисники назавжди приземлили ще один ворожий гелікоптер.

Мова йде про вертоліт Ка-52 "Алігатор". Це один із найдорожчих російських гелікоптерів.

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Ювілейний гелікоптер у статистиці Генштабу ЗСУ

Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор",

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ,

Таким чином від початку повномасштабного вторгнення в Україну наші воїни успішно підрізали крила 300 російським гелікоптерам.

За даними моніторингових груп, цей вертоліт збили на Запорізькому напрямку.

До слова, вартість одного "Алігатора" – 484 мільйони рублів. Їх на озброєнні до вторгнення у росіян було близько 90 одиниць. Водночас за підтвердженими даними, ЗСУ знищили щонайменше 32 такі гелікоптери. За не підтвердженими – 78. Тобто майже весь парк "Алігаторів".

Втрати росіян у війні

Кожна російська втрата – результат неймовірних зусиль наших воїнів – захисників та захисниць, які від першого дня вторгнення знищують окупантів та ворожу техніку, завдають максимальних збитків російській армії.

Станом на 12 червня 2023 року окупаційні війська поменшали на: