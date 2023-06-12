"Алігатору" обрізали крила: ЗСУ збили дорогий ворожий гелікоптер
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наші воїни продовжують знищувати ворожу техніку та завдавати противнику втрат у війні проти України. Українські захисники назавжди приземлили ще один ворожий гелікоптер.
Мова йде про вертоліт Ка-52 "Алігатор". Це один із найдорожчих російських гелікоптерів.
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Ювілейний гелікоптер у статистиці Генштабу ЗСУ
Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор",
– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ,
Таким чином від початку повномасштабного вторгнення в Україну наші воїни успішно підрізали крила 300 російським гелікоптерам.
За даними моніторингових груп, цей вертоліт збили на Запорізькому напрямку.
До слова, вартість одного "Алігатора" – 484 мільйони рублів. Їх на озброєнні до вторгнення у росіян було близько 90 одиниць. Водночас за підтвердженими даними, ЗСУ знищили щонайменше 32 такі гелікоптери. За не підтвердженими – 78. Тобто майже весь парк "Алігаторів".
Втрати росіян у війні
Кожна російська втрата – результат неймовірних зусиль наших воїнів – захисників та захисниць, які від першого дня вторгнення знищують окупантів та ворожу техніку, завдають максимальних збитків російській армії.
Станом на 12 червня 2023 року окупаційні війська поменшали на:
- близько 216 180 загарбників;
- 3 931 танк;
- 7 636 бойових броньованих машин;
- 3 746 артилерійських систем;
- 601 реактивну систему залпового вогню;
- 362 засоби ППО;
- 314 літаків;
- 299 гелікоптерів (+1 ліквідований сьогодні Ка-52);
- 3 307 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 1 183 крилаті ракети;
- 18 кораблів та катерів;
- 6 471 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 510 одиниць спеціальної техніки.