Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві

Боржників-аліментщиків змусили згадати про обов'язок утримувати своїх дітей. 6 лютого 2018 року набув чинності закон про посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

На початку січня 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон, який мав на меті зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечити належне утримання осіб, які отримують аліменти.

Що загрожує аліментщику

До боржників, які мають заборгованості у сплаті аліментів за 6 місяців чи більше, відтепер згідно закону можуть застосовувати різні види покарань:

– позбавлення права виїзду за кордон до ліквідації заборгованості;

– вилучення прав на керування транспортним засобом;

– обмеження права користування вогнепальною, мисливською чи пневматичною зброєю;

– суспільно корисні роботи.

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Виплати зростуть

За тим же самим законом мінімальний розмір аліментів на одну дитину зріс з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний розмір аліментів, станом на кінець 2019 року, не може бути меншим половини прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (889,5 грн та 1109 грн для дітей до 6 років та від 6 до 18 років, відповідно).

Спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з ким проживає дитина.

У документі також зазначено, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Реєстр неплатників аліментів

Крім того, у Міністерстві юстиції презентували публічний реєстр боржників аліментів. До цієї "дошки ганьби" потраплятиме інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців.

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