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      Алименты вам не шутки: новации в законодательстве

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      Алименты 2019 в Украине: новый закон об изменении размера взыскания / 24 Канал

      Должников-алиментщиков законодательно обязали вспомнить о необходимости платить алименты. 6 февраля 2018 года, вступил в действие закон об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

      В начале января 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал этот закон, который имел целью уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечить надлежащее содержание лиц, которые получают алименты.

      Что грозит алиментщику

      К должникам, имеющим задолженности в уплате алиментов за 6 месяцев или более, отныне согласно закону могут применять различные виды наказаний:

      – лишение права выезда за границу до ликвидации задолженности;
      – изъятие прав на управление транспортным средством;
      – ограничение права пользования огнестрельным, охотничьим или пневматическим оружием;
      – общественно полезные работы.

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      Выплаты вырастут

      За тем же самым законом минимальный размер алиментов на одного ребенка вырос с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный размер алиментов, по состоянию на конец 2019 года, не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (889,5 грн и 1109 грн для детей до 6 лет и от 6 до 18 лет соответственно).

      Способ взыскания алиментов определяет тот из родителей, с кем проживает ребенок.

      В документе также указано, что алименты являются собственностью ребенка, а тот из родителей, на имя кого они выплачиваются, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

      Реестр неплательщиков алиментов

      Кроме того, в Министерстве юстиции презентовали публичный реестр должников алиментов. К этой "доске позора" будет попадать информация по каждому без исключения неплательщика алиментов, в адрес которого открыто судебное производство по неуплате алиментов более 3 месяцев.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Публикации Статьи Дети Законодательство
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