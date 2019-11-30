Алименты вам не шутки: новации в законодательстве

Должников-алиментщиков законодательно обязали вспомнить о необходимости платить алименты. 6 февраля 2018 года, вступил в действие закон об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов.

В начале января 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал этот закон, который имел целью уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечить надлежащее содержание лиц, которые получают алименты.

Что грозит алиментщику

К должникам, имеющим задолженности в уплате алиментов за 6 месяцев или более, отныне согласно закону могут применять различные виды наказаний:

– лишение права выезда за границу до ликвидации задолженности;

– изъятие прав на управление транспортным средством;

– ограничение права пользования огнестрельным, охотничьим или пневматическим оружием;

– общественно полезные работы.

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Выплаты вырастут

За тем же самым законом минимальный размер алиментов на одного ребенка вырос с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минимальный размер алиментов, по состоянию на конец 2019 года, не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (889,5 грн и 1109 грн для детей до 6 лет и от 6 до 18 лет соответственно).

Способ взыскания алиментов определяет тот из родителей, с кем проживает ребенок.

В документе также указано, что алименты являются собственностью ребенка, а тот из родителей, на имя кого они выплачиваются, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

Реестр неплательщиков алиментов

Кроме того, в Министерстве юстиции презентовали публичный реестр должников алиментов. К этой "доске позора" будет попадать информация по каждому без исключения неплательщика алиментов, в адрес которого открыто судебное производство по неуплате алиментов более 3 месяцев.

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