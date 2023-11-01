"Немає смерті у нашого кохання": Аліна Михайлова у день народження "Да Вінчі"

Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу 1 листопада виповнилося б 28 років. Герой загинув, захищаючи Україну під Бахмутом. Його кохана Аліна Михайлова зворушила українців дописом.

Михайлова поділилася щасливими кадрами з коханим. Вона зізналася, що заздрить сама собі.

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Нема смерті у нашого кохання. І нема ніяких кордонів. Заздрю сама собі що ти в мене є. Кохаю безмежно,

– написала Михайлова.

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Що відомо про "Да Вінчі"

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Воїн захищав Україну від російських окупантів з 18 років. Ще у 2014 році з Майдану герой пішов на фронт. Тоді Росія розпочала війну й окупувала Крим та частину Донбасу. Роки життя "Да Вінчі" присвятив захисту Батьківщини. Одного разу герой розповів, що не був у тилу 10 місяців. Коли виїхав з фронту, навіть не знав, як на заправці купити кави.

Звання Героя України Да Вінчі присвоїв президент Володимир Зеленський у 2021 році. Тоді Коцюбайло написав, що цього дня нагородили усіх добровольців.

Герой загинув у березні 2023 року у боях за Бахмут.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", – заявив тоді Зеленський.

Українці вдячні героєві за захист, за все, що він зробив для нашої країни. Ніколи не забудемо.