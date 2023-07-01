"Межа болю давно пройдена": Аліна Михайлова розповіла про життя після загибелі "Да Вінчі"

Минуло три місяці з моменту загибелі під Бахмутом Героя України, комбата Дмитра Коцюбайла, більш відомого під позивним "Да Вінчі". Його дівчина, начальник медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла про те, як проживає біль від втрати.

За її словами, думок про те, що її коханий загинув, у неї немає. Що стосується хейту, то "межу вже пройдено". Про це вона розповіла в інтерв'ю проєкту "Грунт", інформує 24 Канал.

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В моєму житті було вже так боляче, що в принципі... Мені, по-перше, немає чого втрачати по суті. А, по-друге, мені неможливо зробити більш боляче, ніж вже було. Ця межа вже пройдена,

– заявила Михайлова.

"Я не скажу, що я справляюсь"

Впоратися з емоціями їй допомагає робота у підрозділі, проте Аліна згадує, що спочатку її змусили піти до психіатра. Після трьох сесій вона не стала далі відвідувати лікаря.

"Мені з цим не ок. Це поганий приклад. Я не скажу, що я справляюся, абсолютно ні, але я поки що не готова ділитися ні з ким відчуттями. Мені ок з самою собою. Можливо, з часом я накопичу в собі цього стільки, що мене запакують в якусь "дурку". Але поки я не хочу цього робити", – пояснює військова.

. Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло загинув 3 березня від поранення – уламок потрапив в шию. Його смерть стала втратою не лише для підрозділу, а й для всієї України.