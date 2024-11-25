Днів без поранених критично мало: Михайлова розповіла, скільки бійців померли після евакуації

Керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова в інтерв'ю ТСН, показаному в ефірі телемарафону, розповіла про поранених на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

Дивіться також Мають бути бусифіковані всі, – Аліна Михайлова різко відповіла тим, хто жартує про мобілізацію

Михайлова про поранених

У нас багато роботи. Вона не припиняється останні майже пів року, пішов п'ятий місяць. Дні, коли не було поранених, можна порахувати на пальцях однієї руки. Їх критично мало. Зараз ми працюємо на стабілізаційному пункті, останні пів року медична служба "Ульф" працює як свій окремий стабпункт,

– заявила медикиня.

Вона додала: була ситуація, коли з точки, де забирають бійців, до точки, де є хоч якийсь стабпункт, треба було їхати півтори години. Це дуже довго, тож вирішили створити власний стабпункт максимально близько до фронту. Так бійці мають більше шансів.

На жаль, врятувати вдається не всіх. Двоє захисників померли на операційному столі, ще троє – уже після надання допомоги. А загалом за 5 місяців через стабпункт "Ульфа" пройшли більше 400 бійців.