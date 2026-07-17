Ми не в Росії і не будемо мовчати

Для розуміння. Дмитро Козятинський – бойовий медик медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного стосунку. Про це пише Аліна Михайлова.

Але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська.

Про що це все? Про те, що сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку. Які, не дай Боже, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. Бо ми ж тут поневолені кріпаки.

Я дуже хочу, щоб цивільні, ветерани (які, можливо, вже призабули, як працює армійський механізм) і медіа розуміли, чого насправді коштує діючому військовому підтримка таких акцій.

Коли я вийшла у Дніпрі на акцію на підтримку НАБУ і САП, мені особисто майже нічого не сказали. Але моє керівництво отримало достатньо "уваги" в той час.

Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто "профілактичної розмови", щоб людина не забувала, де вона і кому С Л У Ж И Т Ь.

І саме це є найбільшою проблемою.

Бо армія захищає не лише територію. Вона захищає державу, в якій громадяни мають право на власну думку. Якщо військовий, який щодня ризикує життям заради цієї держави, починає боятися висловити свою громадянську позицію – це проблема не окремої людини. Це проблема самої держави.

Страх ніколи не був ознакою сильної влади. Страх – це ознака невпевненості. А спроби змусити всіх мовчати ніколи не створювали довіри. Вони лише накопичували образу й відчуття несправедливості.

Тому я щиро бажаю Генеральному штабу й Офісу Президента знайти кризових менеджерів, які здатні думати на кілька кроків уперед і розуміти наслідки власних рішень.

Бо ми не в Росії. Загнати українську армію в мовчазне стійло не вийде. Бо український військовий – це не лише людина у формі. Це насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захистити свободу. І було б дивно, якби, захищаючи свободу для всіх, він сам не мав права на неї.