На алмазному руднику в Анголі стався витік: тисячі людей захворіли, є жертви

В Анголі трапився витік токсичних речовин з величезного алмазного рудника. Речовини потрапили у притоки річки Конго.

Деталі інциденту

Після прориву спеціального сховища для відходів гірничодобувної промисловості токсичні речовини потрапили в притоки Чікапа і Касаї. Їх води забарвилися в червоний колір.

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У Міністерстві навколишнього середовища Конго заявили, що вимагатимуть від Анголи відшкодування збитків. Водночас їхній розмір наразі не вказують.

Керівництво копальні ангольської компанії Catoca визнало провину в забрудненні річок. Там наголосили, що усунуть прорив дамби вже через 2 доби

Що відомо про постраждалих

Витік забарвив притоку річки Конго в червоний колір. Через нього загинула величезна кількість риби, яку деякі люди з'їли,

– заявила міністерка навколишнього середовища Єва Базайба.

Унаслідок цього загинули щонайменше 12 жителів Конго. Ще 4500 людей захворіли. Усі вони почали ловити тисячі мертвих рибин, які плавали у ріці. Після того місцевим мешканцям заборонили пити воду і їсти рибу з ріки.