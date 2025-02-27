"Не рівня мені": заступниця начальника Чернівецької ОВА нібито принизила ветерана у листуванні

У мережі оприлюднили скриншот із нібито листуванням з заступницею начальника Чернівецької ОВА Альоною Атаманюк, де чиновниця буцімто принизила ветерана. На фото вказано, що начальник управління у справах ветеранів області "не рівня, аби сидіти поруч з нею".

Сама чиновниця заперечила, що ображала колишнього військового та стверджує, що скриншот може бути підробленим. Що саме відомо про скандал з Альоною Атаманюк та ветераном Валерієм Вівчарюком – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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З чого почався сам скандал

Першим скриншот із нібито листуванням заступниці начальника Чернівецької ОВА оприлюднив у фейсбуці користувач Саня Соколовський. Він написав, що Атаманюк нібито написала одному із працівників управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОДА в месенджері, що, "керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч з нею, оскільки він її не рівня".



Скриншот із нібито листування Атаманюк щодо ветерана / Фото з фейсбуку Сані Соколовського

Це така повага до працівників управління де половина працівників є ветеранами та захищали Україну і мають поранення? Цей інцидент потребує відповідної реакції! Посадовці, які дозволяють собі зневажливе ставлення до ветеранів та працівників, які їм допомагають, не можуть обіймати свої посади,

– написав він.



Валерій Вівчарюк та Альона Атаманюк на нараді / Фото Чернівецької ОВА

Далі інцидент набрав обертів. Його почали поширювати військові, ветерани, волонтери та інші небайдужі громадяни, які очікували побачити реакцію самої Атаманюк щодо цього скриншоту.

Що каже про інцидент Атаманюк

Альона Атаманюк пізніше на своїй фейсбук-сторінці відреагувала на фото із нібито її листуванням, де вона "ображала ветерана".

Вона заявила, що інформація, яка поширюється в соціальних мережах зі згадкою про неї, не відповідає дійсності, і є продовженням відвертого "цькування" проти неї, яке триває вже десь 4 тижні.

Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи. Одне знаю точно – зараз не час для політиканства і брудних ігор. Зараз нам всім час бути державниками та працювати заради перемоги України!

– написала посадовиця.

Вона також зазначила, що ніколи не думала, що їй треба буде доводити словами, бо звикла до конкретних дій, але зізналася, що у неї особлива любов до наших Захисників і Захисниць.

"Вони для мене дійсно Герої та взірець для наслідування, якими я захоплююсь і надихаюсь у роботі, і в повсякденному житті. Я невимовно ціную і поважаю кожного Воїна, який зараз виборює нашу незалежність, кожного Ветерана, який гідно виконав свій обов'язок перед Батьківщиною і зараз продовжує змінювати країну на краще!" – зазначила Атаманюк.

У коментарі Суспільному заступниця начальника голови Чернівецької ОВА висловила припущення, що скриншот міг бути підроблений або ж вирваний з контексту.

З такими словами у мене нема листувань ні з ветеранами, ні з працівниками ОВА, ні з волонтерами. Це не мій рівень і формат комунікації. Я спокійно спілкуюся як з рядовими військовими, так і з комбригами,

– пояснила Атаманюк.

Жінка також зауважила, що з Валерієм Вівчарюком у них робочі стосунки. Атаманюк підкреслила, що вона зараз у відрядженні, але після повернення зустрінеться з ветераном і колективом, щоб розібратися, про що йдеться, щоб скласти цілісну картину.

Яка позиція ветерана, і що про нього відомо

Журналісти Суспільного також розповіли, що телефонували до Валерія Вівчарюка, щоб дізнатися його ставлення до інциденту з листуванням. Однак коментувати ситуацію ветеран відмовився, не пояснивши причини.

Згідно з даними з відкритих джерел відомо, що Валерій Вівчарюк є пенсіонером МВС, підполковником та добровольцем, який захищав Україну від росіян у 2015 – 2016 роках, а також з перших днів широкомасштабного вторгнення окупантів у 2022 – 2023 роках рядовим бійцем.

Ветеран також був снайпером ССО ЗСУ і пройшов найгарячіші ділянки фронту. Наразі ж він є керівником управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА.