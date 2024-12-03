Альона Шкрум складає мандат: Рада підтримала рішення депутатки

Верховна Рада України ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень народної депутатки від фракції "Батьківщина" Альони Шкрум. Парламент підтримав складання мандату.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Постанову про складання мандату підтримали 307 депутатів.

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Чому Шкрум вирішила скласти мандат

Депутатка вирішила скласти повноваження добровільно, і її заяву попередньо розглянув комітет із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи Верховної Ради.

Сама Шкрум поки що не коментувала своє рішення, однак це викликало хвилю обговорень щодо її подальшої політичної діяльності.

Раніше з’являлися припущення, що Альона Шкрум може очолити новостворене Міністерство об’єднання українців, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Проте, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України.

Згодом стало відомо, що її кандидатура, ймовірно, розглядається на посаду заступника міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Хто така Альона Шкрум

Шкрум вперше була обрана до Верховної Ради у 2014 році від ВО "Батьківщина" та з того часу двічі ставала народною депутаткою. У парламенті вона входила до комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

До політичної діяльності Альона Шкрум працювала юристкою в адвокатських об’єднаннях Лондона і Парижа, була помічницею судді Лондонського суду та експерткою з адвокації у громадській організації "Право на захист".

Офіційної інформації про нову посаду Шкрум поки немає. Залишається чекати на її заяву та відповідні кадрові рішення уряду.