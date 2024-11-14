"Не знала страху": на фронті загинула "госпітальєрка" Марія-Христина Двойнік

Під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула медикиня батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік на псевдо "Альпака".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Медичного Добровольчого Батальйону Госпітальєри.

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Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка – Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась,

– розповіли про посестру госпітальєри.

Дівчина волонтерила, закривала великі збори. Як додали в батальйоні, ще більше Марія-Христина любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги.



"Альпака" загинула під час евакуації бійців / Фото "Госпітальєри"



Марію-Христину пам'ятатимуть як світлу і добру людину / Фото Госпітальєрів

Не знала страху

Засновниця добровольчого батальйону Яна Зінкевич також написала про полеглу Марію-Христину.

Вона не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців – шанс на порятунок,

– зазначила Зінкевич.

За словами Зінкевич, серце загиблої Марї завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. І її загибель є страшним ударом по батальйону.