В Україні створили альтернативу МСЕК: у МОЗ розповіли, як вона працюватиме

Декілька місяців тому країну сколихнула низка скандалів із МСЕК, після чого цю структуру вирішили ліквідувати до кінця 2024 року. В Україні уже створили їй альтернативу.

Відтепер обов'язки МСЕК покладені на визначені заклади з експертними командами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Комісії працюватимуть у 286 лікарнях по всій країні

Так звані "експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи" працюватимуть по всій Україні. Загалом йдеться про 286 лікарень.

Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг,

– кажуть у МОЗ.

У міністерстві також розповіли, що було створено 1 348 експертних команд, куди увійшли понад 4 300 лікарів. Це втричі більше, аніж було у МСЕК.

Ці команди були сформовані за спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

"Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом", – додали у МОЗ.

Зверніть увагу! На сайті міністерства з'явилася інтерактивна карта закладів і дашборди.

Список лікарів та контактні дані експертних комісій з'являться на інформаційних ресурсах лікарень.