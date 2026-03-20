Росіяни знесли знамениту споруду в Криму

В тимчасово окупованій Алушті російська влада знесла ротонду, яку раніше обіцяла відреставрувати як об'єкт культурної спадщини. Рішення пояснили "аварійним станом".

Ротонда в Алушті, побудована в 1951 році, була визнана об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

Дивіться також За методикою Сталіна: у Кремлі розкрили план колонізації окупованих територій України

Що відомо про знесення пам'ятки в Алушті?

Спершу росіяни обіцяли відреставрувати символ міста, виділивши на це 10 мільйонів рублів. Ремонт ротонди розпочали в середині лютого та планували завершити до 31 травня.

Також окупанти хотіли ще повернути надпис "Громадяни СРСР мають право на відпочинок", який за незалежності України був змінений на "Алушта – курорт".

Ротонда до її знесення / Фото телеграм-канал NEXTA Life

Але росіяни 19 березня вирішили, що буде легше просто її знести.

Сьогодні раптово приїхав екскаватор і почав трощити об'єкт культурної спадщини,

– йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Алушти заявляє, що споруду зносять через "аварійний стан". Однак обіцяють відтворити проєкт за історичними кресленнями.

Як окупанти знесли символ Алушти: дивіться відео

Що відомо про життя на окупованих територіях?