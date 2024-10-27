Захід має готуватися до альянсу Росії, КНДР, Ірану та Китаю: WP спрогнозувало жахливий сценарій

Заходу варто активно готуватися до протистояння з альянсом Росії, КНДР, Ірану та Китаю, особливо на тлі останніх подій. Попри те, що наразі це не тісно скоординоване об'єднання, три з чотирьох країн володіють ядерною зброєю.

Як пише для The Washington Post завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт, гіпотеза "жаху" Бехтоля це сценарій, що, ймовірно, ніколи не втілиться в життя, однак це саме той жахаючий наслідок союзництва Москви та Пхеньяна.

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Західні країни мають готуватися

На думку експерта, попри те, як розвиватиметься війна в Україні далі, Вашингтону все ж доведеться зрозуміти нову політику після холодної війни через розгортання північнокорейських сил для підтримки атаки "на західну демократію", яку Кім Чен Ин здійснює так далеко від Пхеньяну.

Чотири агресивні диктатури – Росія, Китай, Іран і Північна Корея – співпрацюють у стратегічному плані, і їхня співпраця поглиблюється та стає дедалі більш узгодженою. Три з них володіють ядерною зброєю, а Іран прагне приєднатися до цього клубу,

– наголошує він.

Крім того, історик Хел Брендс вважає, що ці країни хоч і не утворюють тісно скоординованого альянсу, як НАТО, але вони вже глибше інтегровані, як в економічному, так і у військовому плані, ніж країни Осі часів Другої світової війни.

Так, Китай і Росія субсидують Північну Корею. Росія покладається на Китай у плані ринків збуту, Іран – у плані БпЛА, а КНДР – у плані бойової техніки та солдатів. Іран отримує від останньої військові технології та економічне співробітництво з Росією і Китаєм.

"Ми маємо зрозуміти, що війна в Газі та Лівані проти Ізраїлю, яку ведуть іранські проксі – це війна Росії проти України, як і війна на Тайвані, яку може розв'язати Китай у зручний для Пекіна час. Невдачі на одному театрі військових дій призведуть до ще більших невдач", – каже Еберштадт.