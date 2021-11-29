Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною, – Кулеба про НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що Україна цінує однозначні сигнали з боку НАТО. Упродовж останніх тижнів вони звучать в інформаційному просторі.

Глава МЗС України Кулеба наголосив, що настав час для обговорення питання, що НАТО може практично реалізувати, аби зміцнити безпеку у ширшому Чорноморському регіоні. Окрім того, на порядку денному питання, як Альянс може допомогти Україні.

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За словами Кулеби, мовиться не лише про інтереси України. Навіть якщо Росія вирішить не розпочинати військову операцію проти України, вона підриватиме країну зсередини. Це створюватиме тиск на весь східний фланг Альянсу.

Тому Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною. Сильна Україна – це безпека на східному фланзі НАТО,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що зустрівся з Генеральним секретарем НАТО та поділився ідеями, як Альянс може допомогти.

Кулеба назвав головну проблему України