На Алясці зник літак з пасажирами
- Літак авіакомпанії Bering Air з 10 особами на борту зник з радарів поблизу міста Ном на Алясці, триває пошуково-рятувальна операція.
- Операція ускладнена несприятливими погодними умовами, до неї залучили військових, включаючи Берегову охорону США та ВПС США.
Рейс авіакомпанії Bering Air, на борту якого перебували 10 осіб, зник із радарів поблизу міста Ном на Алясці. Наразі триває масштабна пошуково-рятувальна операція.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "BNO News". Операція ускладнена поганими погодними умовами.
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Рейс Bering Air зник з радарів
Зникнення рейсу 445, що виконував переліт із Уналакліту до Нома, зафіксували 7 лютого близько 15:16 за місцевим часом. Останній раз літак Grand Caravan помітили над районом Нортон-Саунд у Беринговому морі. За даними військових штату Аляска, на борту перебували 9 пасажирів і 1 пілот.
Рятувальники негайно розпочали операцію, залучивши наземні групи з Нома та Білої гори. Втім, несприятливі погодні умови значно ускладнюють повітряний пошук.
До операції залучили військових
Берегова охорона США готується відправити літак C-130 для обстеження району, а ВПС США долучають повітряну підтримку з бази ВПС Ельмендорф. У пожежній службі Нома закликали місцевих жителів не організовувати самостійні пошукові групи через небезпечні умови.
Причина зникнення літака поки що невідома. Попередньо повідомлялося про погану погоду в регіоні.