Виведення з ладу тральника "Алєксандр Обухов": у ГУР розкрили деталі спецоперації

Українській розвідці вдалося вивести з ладу російський тральник "Алєксандр Обухов" у Балтійському морі. Це сталося завдяки спецоперації, яку спланували наші розвідники.

Про це в етері телемаратону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін, передає 24 Канал.

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Як вдалося вивести з ладу "Алєксандр Обухов"

Єрін зазначив, що кожна операція – це величезна праця багатьох людей. Зокрема, це і планування, і збір інформації, і робота з людьми, і робота після завершення операції.

Я можу сказати з впевненістю – це не останній наш крок,

– наголосив представник ГУР.

Він також підкреслив, що на відео, яке оприлюднили раніше розвідники, доволі чітко показано, що люди беруть в руки певний гострий предмет і "роблять ним свою справу, яка призводить до таких результатів, які ми бачимо – вихід з ладу бойового корабля".

"Я хотів би, щоб Балтійський флот, так само як і Чорноморський флот Росії, спав би дуже неспокійно. І ми робимо для цього все можливе або навіть іноді неможливе", – зауважив Єрін.

Представник ГУР також зауважив, що основна ціль спецоперацій розвідки – це підрив боєздатності ворога та виявлення тих його слабких місць, в які можна завдати максимальної шкоди. І найголовніша мета як ГУР, так і всіх українців – це перемога над ворогом в цій війні.

До слова, про успішну спецоперацію з тральником "Алєксандр Обухов" у ГУР МО повідомили 7 жовтня. Це вже другий корабель Балтійського флоту ворога, який постраждав після дій наших розвідників. Примітно, це сталося у день народження російського диктатора Владіміра Путіна.