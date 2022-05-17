Амбіції й апетити Росії зменшуються з кожним днем, – Цимбалюк

За словами джерел з розвідки США, кремлівський диктатор Путін особисто залучений у командуванні своїми військами на Донбасі. Схоже, що "бригадир" із нього ніякий.

Разом з тим, амбіції Москви знижують з кожним днем. Про це 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк.

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Тож поки вся увага прикута до евакуації наших воїнів з "Азовсталі" у Маріуполі, на інших частинах фронту українські оборонці дають потужну відсіч окупантам.

Тож разом з тим залишається загадкою, чому Путін бере на себе нижчі за рангом обов'язки. Хоча це можна пояснити тим, що кремлівський глава "поставив на карту" усе, що в нього було.

Тож сенс в чому – їхні амбіції й апетити зменшуються з кожним днем,

– вважає Цимбалюк.

Однак не варто плекати ілюзій, що війна скоро завершиться. Втрати, як людські, так і матеріальні, продовжуватимуть.

"Але попри це ми росіян виб'ємо з України, вони самі не підуть. Скрізь, куди вони приходять, іти не хочуть. Для цього треба у них стріляти й вигяняти їх. Для цього у нас є ленд-ліз", – підсумував Цимбалюк.

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки йому Сполучені Штати Америки зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак тут детально пояснив , що передбачає ухвалення ленд-лізу для України.

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