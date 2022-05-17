Амбіції й апетити Росії зменшуються з кожним днем, – Цимбалюк

17 травня 2022 , 22:07
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За словами джерел з розвідки США, кремлівський диктатор Путін особисто залучений у командуванні своїми військами на Донбасі. Схоже, що "бригадир" із нього ніякий.

Разом з тим, амбіції Москви знижують з кожним днем. Про це 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. 

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Тож поки вся увага прикута до евакуації наших воїнів з "Азовсталі" у Маріуполі, на інших частинах фронту українські оборонці дають потужну відсіч окупантам. 

Тож разом з тим залишається загадкою, чому Путін бере на себе нижчі за рангом обов'язки. Хоча це можна пояснити тим, що кремлівський глава "поставив на карту" усе, що в нього було. 

Тож сенс в чому – їхні амбіції й апетити зменшуються з кожним днем,
– вважає Цимбалюк. 

Однак не варто плекати ілюзій, що війна скоро завершиться. Втрати, як людські, так і матеріальні, продовжуватимуть. 

"Але попри це ми росіян виб'ємо з України, вони самі не підуть. Скрізь, куди вони приходять, іти не хочуть. Для цього треба у них стріляти й вигяняти їх. Для цього у нас є ленд-ліз", – підсумував Цимбалюк. 

Довідка. Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки йому Сполучені Штати Америки зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак тут детально пояснив, що передбачає ухвалення ленд-лізу для України.

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Путін особисто бере участь у плануванні наступу армії в Україні: що відомо

  • За словами джерел з розвідки США, Путін допомагає визначити пересування військ на Донбасі, де російська армія нещодавно зазнала нищівної поразки при спробі форсувати річку Сіверський Донець. Про це повідомлили у виданні The Guardian.
  • Також зазначили, що російський президент, як і раніше, тісно працює з начальником генштабу росії Валерієм Герасимовим, попри чутки про те, що його усунули.

 

Автор: Аліна Оліховська