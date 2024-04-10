Американські безпілотники провалили місію в Україні, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Аби допомогти Україні у війні проти агресії Росії, американська компанія Skydio з Кремнієвої долини відправила сотні своїх безпілотників в Україну. Щоправда, техніка погано себе зарекомендувала.
Видання зазначає, що у США стурбованці цим фактом. Річ у тім, що уже на полі бою виявилось, що дрони Skydio збивалися з курсу через російську радіоелектронну боротьбу.
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Більшість малих дронів американських стартапів не змогли проявити себе в бою. Імовірно, компанії сподівались, що якщо їх дрони зарекомендують себе добре під час бойових завдань, це збільшить їх продажі.
Дрони Skydio злітали з курсу і падали через роботу російської РЕБ. Після того компанія почала працювати над новим флотом безпілотників. Такий результат непокоїть компанію, яка сподівалася на ріст продаж після успішного застосування дронів в Україні,
– пише WSJ.
Крім того, зазначають, що це погана новина для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотних літальних апаратів.
Для Пентагону це теж проблема
WSJ характеризує війну в Україні як "першу", де малі безпілотники відіграли важливу роль. Тому, той факт, що американські компанії досі не мають значної присутності, не є гарною новиною для США.
"Американські безпілотники, як правило, дорогі, несправні і їх важко ремонтуват", – ідеться у статті з посиланням на керівників компаній-виробників безпілотників, українських військови та урядовців.
Яке рішення обрала Україна
Тож, як зазначили у WSJ, не маючи рішень на Заході, Україна почала розвивати вітчизняну індустрію безпілотників, закуповуючи китайські компоненти.Важливо! Українські заводи випускають сотні тисяч маленьких, дешевих безпілотників, які можуть перевозити вибухівку, а також більші безпілотники, які можуть вдарити глибоко у тилу Росії і дістатися до російських кораблів у Чорному морі.