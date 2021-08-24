Американські ЗМІ повідомили, коли завершать "Північний потік-2"

Судно "Фортуна" має завершити усі роботи щодо прокладання труб вже до 12 вересня. Таку дату вказали в повідомленні, яке надіслало німецьке Управління з водного сполучення і судноплавства.

Відповідну інформацію поширило американське видання Bloomberg. Це підтверджує заяву, яку тиждень перед тим зробив президент Росії.

До теми Міністри енергетики України, Німеччини та США обговорили загрози "Північного потоку-2"

Володимир Путін наголосив, що "Фортуні" залишилось прокласти лише 8 морських миль трубопроводу.

"Північний потік-2" Зеленський обговорив з Меркель

22 серпня російський проєкт став однією з тем зустрічі між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Володимиром Зеленським. Меркель запевнила, що Берлін наполягатиме на продовженні контракту з Україною щодо транзиту після 2024 року.

Проте, зауважив глава України, він почув лише загальні речі. Зеленський наполягає на конкретиці щодо економічних гарантій, які мають надати Україні.

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