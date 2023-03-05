Є лише два сухопутні шляхи, – генерал Годжес розповів, як Крим перетворити на пастку для росіян

Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес переконаний, що Крим не може бути предметом переговорів. І що Захід має погодитись з тим, що Крим – вирішальний фактор для перемоги України.

Ходжес зауважив, що з тією зброєю, яка в Україні є зараз, Київ не може повернути Крим. Тож потрібно вимагати у партнерів зброю дальнього радіуса дії, щоб ізолювати окупований півострів.

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Найважливіший момент – це Крим

Бен Ходжес наголосив, що є лише два сухопутні шляхи до Криму: Керченський міст і так званий сухопутний міст. Якщо Україна обріже обидва сухопутних коридори, Крим перетвориться на пастку для росіян. І тоді потрібно бути використовувати по них високоточну зброю.

Будь-який таксист в Києві знає, що і де знаходиться в Криму. Нічого не сховаєш. Отже, високоточною зброєю треба вразити військові цілі в Севастополі, щоб змусити Чорноморський флот піти звідти. Далі – авіабаза в Саках. Ви пам'ятаєте торішнє відео людей на пляжі в Саках, які дивляться на вибухи та кажуть: "Що це коїться?". Цього року на пляжах нікого не буде. Тож ви будете використовувати зброю іншого типу, щоб точно вражати цілі,

– сказав він.

На думку генерала, найважливішим моментом у війні є саме Крим, а не Донбас. Він переконаний, що росіяни самі відступлять, як тільки втратять Крим.

Крим – це найважливіший момент. Не Донбас. Мені здається, Пентагон робить помилку, наполягаючи, мовляв, даймо українцям ту чи іншу зброю, аби відсунути росіян назад. Не відсувати їх назад треба. Вони самі відсунуться, як тільки втратять Крим. Це Клаузевіц, це Сунь Цзи, це оперативне мистецтво. І український Генеральний Штаб знає це. Ми маємо змусити Пентагон мислити не лінійно, а в контексті саме такого оперативного мистецтва,

– додав він.

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