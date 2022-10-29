Боремося з абсолютним дияволом, – американський волонтер про жорстоку війну Росії

Американський доброволець з позивним "Елвіс", який пішов воювати проти Росії в Україні, описав всі жахи, які він бачив на передовій. Військовий наголосив, що український народ бореться зі "справжнім злом".

Американець наголосив, що ситуація в Україні не схожа на будь-який конфлікт за останні 70-80 років. Він погоджується з тим, що українцям не варто йти на поступки Росії.

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Американський доброволець про війну в Україні

"Елвіс" дав пораду тим людям, які сподіваються, що Україна сяде за стіл переговорів з Росією.

Ми боремося з абсолютним дияволом. Будь-хто на Заході, який просить Україну просто провести мирні переговори, має вирушити до цих сіл, їм треба побачити, що зробили з цими людьми,

– сказав волонтер.

Американський військовий розповів, що неодноразово був свідком того, як російські війська використовували заборонену зброю. Мова йде про фосфорні боєприпаси.

Доброволець розповів про жахи війни в Україні: відео

За словами "Елвіса", він неодноразово бачив, як українським військовим доводилося вчиняти самогубство через нестерпні муки, які спричинили заборонені боєприпаси російської армії.

Якби Китай вторгся в США. Уявімо, що він зрівняв би з землею Лос-Анджелес, Сіетл, Портленд, убив тисячі людей. Ви думаєте, що США просто проситимуть миру?

– записав військовий у журналістки.

Чому Україна не повинна погоджуватися на перемовини з Росією

Провідні експерти наголошують на тому, що Україні не варто погоджуватися на перемовини з Росією. Оскільки це може поставити під загрозу існування країни.

Також вони наголошують на тому, що Росія не зацікавлена у припиненні війни. А перемовини з Україною можуть дати окупантам необхідний перепочинок на озброєння та підготовку мобілізованих.

Аналітики вважають, що кінцевою метою вторгнення Росії є геноцид українського народу.

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