Американський політик пояснив, як Трамп схитрив з поверненням Росії до "Великої сімки"

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про запрошення Росії до Великої сімки була звичайним політичним ходом.

Таку думку висловив колишній радник президента США, співробітник Інституту миру Стівен Гедлі, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, таким чином Трамп спробував відволікти увагу громадськості від гарячих торгівельних дискусій між учасниками саміту.

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Не думаю, що президент Трамп вважає, що існує який-небудь шанс повернути Росію до "Великої сімки" у близькому майбутньому. Коли він їхав на саміт, було багато дискусій і тертя через торгівлю. Президент Трамп програвав у цих дискусіях і вирішив змінити тему і поставити своїх опонентів в оборонну позицію,

– додав Гедлі.

Він відзначив, що саме спільна заключна заява "Великої сімки" про те, чому Росія не повернеться до неї, змістила увагу з питань торгівлі на Москву.

"Інші лідери "сімки" були змушені пояснювати, чому Росія не приїжджає на саміт. Це був інструмент, яким Трамп скористався, щоб змінити тему розмови і поставити європейців в оборонну позицію. Йому вдалося це зробити", – пояснив Гедлі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність повернення Росії до "Великої вісімки" після виключення країни у 2014 році. Однак більшість європейських учасників саміту G7 у Канаді виступили проти цього. Президент США це пояснює тим, що якби президент Росії Володимир Путін був присутній на саміті, "Велика сімка" мала б можливість обговорити ситуацію в Україні та Сирії.