Американский политик объяснил, как Трамп схитрив с возвращением России в "Большую семерку"

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о приглашении России на встречу "Большой семерки" было обычным политическим ходом.

Такое мнение высказал бывший советник президента США, сотрудник Института мира Стивен Хедли, сообщает "Голос Америки".

По его словам, таким образом Трамп попытался отвлечь внимание общественности от горячих торговых дискуссий между участниками саммита.

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Не думаю, что президент Трамп считает, что существует какой-нибудь шанс вернуть Россию к "Большой семерки" в ближайшем будущем. Когда он ехал на саммит, было много дискуссий и трения через торговлю. Президент Трамп проигрывал в этих дискуссиях и решил сменить тему и поставить своих оппонентов в оборонительную позицию,

– добавил Хедли.

Он отметил, что именно совместное заключительное заявление "Большой семерки" о том, почему Россия не вернется к ней, сместило внимание с торговли на Москву.

"Другие лидеры "семерки" были вынуждены объяснять, почему Россия не приезжает на саммит. Это был инструмент, которым Трамп воспользовался, чтобы сменить тему разговора и поставить европейцев в оборонительную позицию. Ему удалось это сделать", – пояснил Хедли.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого. Президент США это объясняет тем, что если бы президент России Владимир Путин присутствовал на саммите, "Большая семерка" имела бы возможность обсудить ситуацию в Украине и Сирии.