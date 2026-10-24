Юлія Свириденко отримала призначення в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови

Уряд України оновив склад представників у Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. Юлія Свириденко представлятиме Кабмін.

Експрем'єр-міністерка замінить відкликаного Єгора Перелигіна. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Кабінету Міністрів.

Що відомо про призначення?

У п'ятницю, 23 жовтня, Кабмін опублікував документ, у якому йдеться про делегацію колишньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства. В указі посадовиця зазначена як проректорка з розвитку бізнес-освіти "Університету "Київська школа економіки"".

Попередника Свириденко на посаді Єгора Перелигіна уряд офіційно відкликав. Зазначимо, що фонд створили в межах угоди між Києвом та Вашингтоном для спільних інвестицій у відбудову країни, зокрема з використанням природних ресурсів.

Зазначимо, що 10 вересня Свириденко очолила бізнес-школу Київської школи економіки (KSE). Президент навчального закладу Тимофій Милованов розповідав, що перед призначенням радився із низкою іноземних послів, які підтримали такий крок.