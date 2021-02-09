Смерть уві сні: в Америці 9-річна дівчинка померла під легкої форми COVID-19

В американському штаті Техас уві сні померла 9-річна дівчинка Макензі Гонгора. Причиною стала легка форма COVID-19. Смерть настала 2 лютого – через 3 дні після позитивного тесту на коронавірус.
Джерело:Daily Mail
Спочатку медики підозрювали, що у дитини грип або фарингіт. Однак результати виявилися негативними.
Цікаво Діти з безсимптомним коронавірусом можуть зіткнутися з постковідним синдромом
Батьки дівчинки наголосили, що раніше у їхньої дитини не виявляли ніяких серйозних супутніх захворювань.
У дівчинки були такі симптоми:
- сильний головний біль;
- блювота;
- підвищена температура тіла.
Макензі Гонгора / Фото з фейсбуку батьків дівчинки
Як трапилась трагедія
За словами рідних, COVID-19 у дитини проходив у легкій формі. Медики відпустили дитину додому та сказали слідкувати за температурою.
Проблем з диханням не було. Однак у вечір перед смертю Макензі Гонгора сказала батькам, що вона втомлена. Тоді дитина пішла спати раніше.
Моя невістка побачила її вночі і зрозуміла, що вона більше не дихає, вона не могла знайти пульс,
– розповіла тітка померлої.
Наразі відомо, що результати розтину і висновок судово-медичної експертизи сім'я не отримала. Попри це, батьки переконані, що причиною смерті став саме коронавірус.