АМКУ погодив продаж страхової компанії "Країна" Супруненку – ексзятю Черновецького, – ЗМІ

Найближчими днями НБУ розглядатиме питання щодо погодження передачі АТ "Страхова компанія "Країна" В'ячеславу Супруненко.

7 вересня 2023 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав В'ячеславу Супруненку, якого свого часу журналісти видання "Дзеркало тижня" називали "ключовою фігурою центру ухвалення рішень при тіньовому управлінні столицею", дозвіл на придбання понад 50% акцій АТ "Страхова компанія "Країна".

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Компанія зі статутним фондом майже у 85 мільйонів гривень має ліцензії на здійснення 29 видів страхування, серед яких: 10 – обов'язкові, за даними сайту Мінфін, на 30 червня 2023 року за 5 основними видами страхування зібрала 158,2 мільйона гривень страхових премій, з яких виплатила приблизно 83 мільйони гривень.

Фінансовий сектор, по суті, базується на довірі, адже в обмін на реальні гроші клієнт повинен отримати якісь віртуальні послуги, які не можна "помацати руками" як банківські, а отримати можливо лише в майбутньому при певних обставинах.

І в цій ситуації дуже важливо розуміти, який же комплаєнс чи, інакше кажучи, ділова репутація у страхової компанії, а головне – її власника.

Що відомо про страхову компанію "Країна" та її власників

СК "Країна" працює на страховому ринку з 1994 року. Наразі власником є ​​закритий інвестиційний фонд "Ківі", якому належать 76,21% акцій компанії. Бенефіціаром фонду, за даними аналітичного сервісу YouControl, вважається Ганна Коваленко – депутатка Київміськради від партії "Європейська солідарність".

У червні з прізвищем депутатки був пов'язаний гучний скандал: відомий український журналіст і телепродюсер Ігор Моляр на своїй фейсбук-сторінці публічно звинуватив Ганну Коваленко у спробі рейдерського захоплення його квартири. Водночас Національне антикорупційне бюро України підозрює Ганну Коваленко у небажанні декларувати майно на 63 мільйони гривень.

Покупцем виступає В'ячеслав Супруненко, який підозрювався разом із співголовою Блоку Леоніда Черновецького Дмитром Комарницьким у розбійному нападі на адвоката Івана Гранцева та розшукувався Інтерполом.

Як повідомляв рух "Чесно", вже у 2016 році стало відомо про махінації братів Супруненків, які допомогли їм приватизувати приміщення у центрі Києва. У 2018-у "Київхліб", який належить В'ячеславу Супруненку, контроль над яким він отримав під час перебування при владі Леоніда Черновецького, зміг перемогти на тендері на постачання хліба для шкіл Дарницького району столиці. Втім, перемога була сумнівною, адже чиновники управління освіти райадміністрації просто прописували його умови під компанію Супруненка. Навесні 2023 року стало відомо, що банк "Асвіо", який належить братам Супруненкам, допоміг державному "Укрексімбанку" оскаржити продаж закладеного в держбанку майна збанкрутілого поліграфічного підприємства "Бліц-інформ".

Крім цього, дехто, наприклад, керівник Центру політичної розвідки Олег Пастернак, вважає, що Супруненко може розділяти проросійську позицію свого колишнього тестя Леоніда Черновецького. Зокрема, В'ячеслав Супруненко ніколи не називав збройний конфлікт в Україні "війною", підтримує стосунки з колишніми членами нині забороненої партії "ОПЗЖ", як-от із Вадимом Столаром. І якщо Столар хоч через благодійний фонд допомагає українській армії, то Супруненко "ні можливостей, ні часу для наближення перемоги над ворогом не знаходить".

За погодження угоди Антимонопольний комітет України не звертав увагу на комплаенс як продавця, так і покупця страхової компанії. Тепер слово за Національним банком України, який, як регулятор фінансового ринку, має остаточно затвердити угоду.

Нагадаємо, що НБУ раніше вже відмовляв у покупці фінансових установ на основі комплаенсу. Так, у лютому 2021 року НБУ відмовив Сергію Тігіпку у покупці "Промінвестбанку" після "всестороннього аналізу пакета документів і з врахуванням проблемних питань діяльності "Промінвестбанку".