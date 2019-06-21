АМКУ оштрафував компанії на понад мільярд гривень

На боротьбу із порушеннями в бізнесі. За останні кілька місяців антимонопольний комітет оштрафував підприємців на понад мільярд гривень.

Зокрема, нещодавно на загальну суму 77 мільйонів гривень отримали штрафи крупні мережі АЗС. За необґрунтоване підняття цін на бензин та здійснення антиконкурентних дій на ринку. У травні ж комітетом була виявлена ще і змова на тендерах, в яких брали участь дві компанії корпорації "Укрбуд". За це вони мають сплатити 150 мільйонів гривень. Попри критику відомства, останнім часом кількість штрафів значно зросла. В той же час, недореформована система правосуддя в країні дозволяє бізнесу іноді їх не сплачувати.

"Може винести рішення про зловживання службовим становищем Антимонопольний комітет, а потім ця компанія починає довго і нудно судитись для того, щоб не платити. Якщо ми не завжди віримо, що судова система дає справжню оцінку ситуації, то ми не завжди впевнені чи це справедливо все, і чи не зловживає компанія для того, щоб не платити штраф", – сказав глава експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Антимонопольний комітет в Україні був створений ще у 90-х роках. Як аналог ефективного на заході органу, що контролює конкуренцію на ринку та цінову політику. Проте корумпована система в країні обмежувала роботу відомства. Після революції гідності ситуація змінилась на краще, стверджує виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Деревянко. Зокрема, стала більш прозорою процедура отримання дозволів концентрації для бізнесу.

Від компаній, що входять в ЄБА, я не чула скарг на корупцію в АМКУ. Більш того, зараз стало легше отримувати дозволи комітету на проведення концентрацій, ніж це було при комітетах колишніх складів. Цей процес відбувається більш гладко, ніж раніше. Якщо законодавчих перешкод немає – дозволи видаються,

– пояснила Анна Деревянко, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації.

За її словами, значну роль у цьому відіграв новий глава комітету Юрій Терентьєв, який на посаду прийшов з бізнесу. Попри це, рішення у відомстві приймаються колегіально, тож і досі існують проблеми щодо ліквідації монополій в країні.

Потрібно змінити, посилити права Антимонопольного комітету, надати йому можливість проводити слідства щодо трастових змов,

– сказав експерт у галузі економіки Всеволод Степаненко.

Експерти виступають за врегулювання на законодавчому рівні розміру штрафів, що накладаються АМКУ на компанії та наданні більших повноважень для захисту конкуренції на ринку.