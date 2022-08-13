Як ганьба Amnesty International із брехливим звітом про ЗСУ допомогла Україні

Насправді скандальна доповідь Amnesty International принесла більше користі, ніж шкоди. Адже завдяки їй зараз активно обговорюється нечистоплотність і продажність як Amnesty International, так і багатьох інших організацій, здавалося б, правозахисних та непорочних.

Бізнес і нічого крім бізнесу

Здавалося б… Річ у тім, що з 2014 року неодноразово зазначалися низкою активістів та громадських діячів, журналістами та лідерами громадської думки факти взаємодії багатьох правозахисних організацій із росією.

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Їх не хвилювало гібридне вторгнення до України, вони загравали з агресором. Гроші не пахнуть. Але й рукописи не горять.

Доленосна пожежа великої війни

Як можна було співпрацювати із вбивцями та окупантами вісім років? Але нас не чули ці вісім років. На дев'ятий рік має спалахнути пожежа, якій або судилося спопелити це лицемірство, або сенс всього?

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Кожна організація, структура, компанія має відповідати за ці контакти, кожен із яких враховано.

До речі, UN Human Rights, як там, два лями баксів від росії, отримані 23 лютого 2022 року, не тиснуть? Вже освоїли?

До теми – реакція Подоляка на скандальний звіт Amnesty International: дивіться відео