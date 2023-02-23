Не підтримати таку передачу повноважень – це значить захистити демократію та самоврядування в Україні, йдеться у повідомленні на сайті АМУ.

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Для позбавлення повноважень міської ради Чернігова немає підстав

"Чернігівська міська рада та її виконавчі органи гідно проходять випробування війною, про що свідчить почесна відзнака "Місто-герой України", присвоєна місту Чернігова Указом Президента. Асоціація міст України закликає вас при розгляді проєкту постанови про передачу Чернігівській міській військовій адміністрації повноважень Чернігівської міської ради висловитися проти, чим захистити демократію, місцеве самоврядування Чернігова та України", – зазначається у зверненні АМУ.

В Асоціації міст наголошують, що для позбавлення повноважень міської ради Чернігова немає підстав.

"Передача повноважень органів місцевого самоврядування військовій адміністрації це винятковий крок, який може бути зумовлений необхідністю забезпечення публічного управління на відповідній території. У місті Чернігові такі виняткові обставини відсутні. То ж утворена військова адміністрація має займатися лише реалізацією заходів воєнного стану. Прийняття Верховною Радою України постанови про передачу повноважень місцевого самоврядування міста Чернігова військовій адміністрації населеного пункту не має юридичних підстав, шкідливе для відновлення міста та може стати небезпечним прецедентом згортання демократії", – зазначено у зверненні АМУ.



АМУ просить ВР не позбавляти повноважень Чернігівську міськраду / Фото АМУ

Також в Асоціації міст України попереджають, що передача повноважень місцевого самоврядування військовій адміністрації зупинить відбудову Чернігова.

Чернігівська міська рада та її виконавчі органи докладають великих зусиль для пошуку фінансових, матеріальних та інвестиційних ресурсів для відновлення міста серед міжнародних партнерів. Як свідчить практика, військові адміністрації не розглядаються міжнародними партнерами стороною у відбудові громад, отже відповідні ресурсні можливості на відновлення можуть бути втрачені,

– наголошують в АМУ.

Раніше повідомлялося, що 63% мешканців Чернігова не підтримують створення в місті військової адміністрації та припинення повноважень міського голови та міської ради на час дії воєнного стану в Україні. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося у грудні 2022 року.

Окрім того, петиція до Президента не вводити в Чернігові військову адміністрацію набрала за короткий термін необхідні 25 тисяч голосів.