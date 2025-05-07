Порушення Конституції та зростання корупції, – заява АМУ про наслідки обмеження каденції мерів

В АМУ заявили, що обмеження каденції мерів буде порушенням Конституції і призведе до зростання корупційних ризиків.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він прокоментував плани влади заборонити мерам перебувати понад два терміни на посаді, передає 24 Канал.

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Поки законопроєкт – не зареєстрований. Ми сподіваємося, що після такого масштабного обговорення і негативної реакції в суспільстві він не буде взагалі зареєстрований. Це стосується кожного з нас, не тільки безпосередньо міських голів, тому що це пряме порушення декількох статей Конституції, найголовніше – "обирати і бути обраним". І такі обмеження торкнуться абсолютно всіх муніципалітетів, у цьому випадку, якщо ми говоримо про міста,

– заявив Слобожан.

За словами Слобожана, в Асоціації міст провели аналіз майже 400 громад, які є містами, де голови будуть обмежені у своїх повноваженнях.

"Якщо ми говоримо про обласні центри, то це за виключенням трьох громад (Харкова, Чернівців і Луцька) – всі обласні центри. Тому говорити, що це стосується тільки Києва, а інших не стосується, – неправильно. Тому що в розрізі міських голів це стосується понад 83% тих голів, які зараз перебувають на посадах. Також це – обмеження прав громадян обирати та бути обраними", – зазначив він.

Як повідомив Слобожан, у Польщі Найвища контрольна палата також проводила дослідження наслідків обмежень.

"Основний аргумент впровадження будь-яких обмежень, коли це обговорюється, це – нівеляція корупційних правопорушень. Тобто просувається теза, що якщо обмежити терміни обрання голів громад, то знизиться рівень корупції. Так ось, ця польська структура довела, що немає будь-якої кореляції, навіть навпаки, корупційні виклики зростають, якщо впроваджуються такі обмеження. Тому що немає стратегії розвитку, – наголосив Слобожан.

За словами виконавчого директора АМУ, у жовтні 2013 року аналогічний законопроєкт вже був зареєстрований в парламенті.