Amway зупиняє роботу в Росії
Джерело:Amway
Компанія Amway призупиняє діяльність в Росії. Вона є однією з лідерів прямого продажу у світі.
Серед товарів компанії – товари масового попиту для краси, здоров'я і домашнього господарства.
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Amway зупиняє роботу в Росії
В Amway підкреслюють, що працювали в обох країнах, але війна, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлює продовження бізнесу в Росії.
Ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції, а також призупиняємо інші операції в Росії,
– повідомили в Amway.
У компанії також зазначили, що члени команди, які залишаються в Україні, надають здорові харчові продукти та напої, предмети особистої гігієни та дієтичні добавки людям, які постраждали, а також місцевим лікарням та благодійним організаціям.
Які компанії покинули Росію
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
- Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
- Фармацевтичні компанії Pfizer та Bayer теж вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.
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