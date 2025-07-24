Авіатроща Ан-24 в Росії: старий пасажирський літак уже потрапляв у авіаінциденти

У четвер, 24 липня, в Амурській області Росії розбився літак Ан-24 з 43 пасажирами на борту. Борт продовжував літати, хоча використав практично весь свій ресурс.

Ба більше, він уже потрапляв у інциденти. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про АН24, який розбився?

За даними порталу Russiaplanes, літак з бортовим номером RA-47315 випустили в січні 1976 року. До 1993 року його експлуатував "Аерофлот", згодом "Нижегородські авіалінії" та "Іжавіа", а з 2021 року – авіакомпанія "Ангара".

Ан-24 вже відлітав практично весь визначений виробником термін експлуатації в 50 років. Однак він продовжував перевозити пасажирів, оскільки в умовах санкцій російські авіакомпанії не можуть знайти заміни.

За інформацією Росавіації, Ан-24 потрапив у 4 авіаінциденти з 2018 року. Окрім того, з 2022 року на ньому щонайменше 2 рази фіксували технічні несправності. Зокрема, у травні 2022 року в літака відмовив генератор, а в березні 2025 року екіпаж запросив повернення на місце стоянки через проблеми з радіозв'язком.

Установлений виробником термін служби Ан-24 складає 50 років, проте його продовжили до 60 років (для літака, що розбився, – до 2036 року),

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що з 2010 року в країні-агресорці сталися ще 3 катастрофи Ан-24 з жертвами.

Нагадаємо, літак виконував рейс, вилетівши з Хабаровська о 07:36 за місцевим часом. Уламки борта та його фюзеляж знайшли о 15:26 за 15 кілометрів від Тинди.

У Росії вже відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна. Серед версій – несправність і людський фактор, зокрема помилки екіпажу при посадці.