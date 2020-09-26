Літак, який розбився біля Чугуєва (Ан-26Ш із бортовим номером 76), мали ремонтувати у 2020 році, щоб продовжити строк його експлуатації ще на два роки. А виготовили цей літак ще в далекому 1977 році.

У системі держзакупівель ProZorro у липні 2020 року розмістили інформацію про договір на ремонт літаків, серед яких був Ан-26. В УНН зауважили, що це саме той Ан-26, який зазнав катастрофи у Харківській області 25 вересня. Детально Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео Що відомо про літак, який розбився в Харківській області 25 вересня Ан-26 (у НАТО його називають Curl) – це турбогвинтовий військово-транспортний літак. Розробили його у ДП "Антонов" (тодішня назва – "Авіаційний науково-технічний комплекс імені Олега Костянтиновича Антонова") у 60-х роках минулого століття, а в експлуатацію ввели у 1973 році у цивільній авіації та в 1975 у військовій. Стандартний екіпаж літака – 5 людей, на борт може брати до 40 десантників або 5,5 тонни вантажу. Завдовжки літак у 23,8 метра, а розмах крил – 29,2 метра. Максимальна швидкість – 540 кілометрів на годину. Дальність польоту оптимальна до 1100 кілометрів, найбільша – до 2660 кілометрів. Літак, який розбився у Харківській області – це Ан-26Ш. Ця модифікація призначена для підготовки штурманів, тобто у салоні має 10 обладнаних робочих місць для курсантів. Розробили його в 1972 – 1973 роках, всього випустили 36 екземплярів таких літаків.

Літак Ан-26Ш із бортовим номером 78 – аналогічний тому, що розбився / Фото Андрія Ракула Ан-26Ш, який розбився біля Чугуєва, у 2020 році мали ремонтувати У липні 2020 року між Командуванням Повітряних сил ЗСУ (військова частина А0215, Вінниця) та ДП "Антонов" уклали договір на ремонт авіатехніки. Ремонт та технічне обслуговування з супутніми послугами мали б продовжити строк служби дев'яти літакам Ан-24, Ан-26 та Ан-30 ще на два роки. Спеціалізовані ЗМІ, які аналізували угоду (наприклад, Defense Express), вказали бортові номери літаків, серед яких був і Ан-26Ш 56-08 з бортовим номером 76, виготовлений у серпні 1977 року (43 роки тому). Саме бортовий номер 76, як офіційно повідомляли представники влади, був у літака, який розбився біля Чугуєва. Його ж виробничий номер можна побачити у документах тендеру. Утім, наразі не відомо, чи виконали умови угоди та чи завершили ремонт саме того літака, який розбився. Умови тендеру вказують, що це мало відбутися до 1 жовтня.

Договір про ремонт літаків / Фото Defense Express Коротко про трагедію на Харківщині Увечері 25 вересня під Чугуєвом в Харківській області впав військовий літак АН-26.

Офіс генерального прокурора України повідомив про 25 загиблих (курсанти й військові пілоти).

Двоє курсантів вижили, вони перебувають у лікарнях регіону, але у важкому стані. Літак із курсантами розбився та згорів біля Чугуєва: відео Зверніть увагу Авіакатастрофа Ан-26: ДБР просить свідків допомогти у розслідуванні